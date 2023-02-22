Як приготувати ситний омлет з одного яйця: лайфхак

Якщо ви хочете приготувати смачний та ситний омлет на сніданок, але у вас вдома лише одне яйце, скористуйтесь цими порадами, адже це можливо.

Наїстись зранку можна навіть приготувавши цю страву з мінімальною кількістю яєць. Краще, якщо у вас в холодильнику є овочі, або якесь м'ясо. Їх можна додати до омлету, щоб сніданок вийшов більш поживним та корисним. Та навіть без цього можна обійтись, якщо знати як зробити дутий омлет.

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Як приготувати дутий омлет з одного яйця

Інгредієнти:

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яйце 1 шт;

молоко 4 ст. л;

борошно 2 ст. л;

олія для смаження;

трохи зелені;

дрібка солі.

Збийте яйця з сіллю до легкої піни, але не перестарайтесь, адже кремова текстура, на відміну від пінної, не так сильно підгорить на пательні. Додайте молоко та борошно і розмішайте суміш до однорідної консистенції.

Якщо суміш виходить занадто густою – додайте кілька ложок звичайної або мінеральної води, чи молока. Хоча омлет можна приготувати навіть без молока. Пишність і ніжність страви не зміниться, якщо замінити молоко на невелику кількість кип'яченої води. В такому випадку покращити смак омлету можна спеціями.

Вливаємо яєчну масу на розігріту сковорідку з олією та смажте на середньому вогні декілька хвилин, після чого зменште вогонь та накрийте омлет кришкою. Як тільки верх схопиться, зніміть кришку та посипте зеленню і дайте омлету ще трохи настоятись, або додайте її коли омлет опиниться вже на тарілці, щоб зберегти свіжість.

Смачного!

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як приготувати омлет, щоб він не опав і не підгорів.

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