Що не можна робити, щоб омлет не опав і не підгорів

Омлет – дуже популярний сніданок, готується швидко та легко, а білок насичує енергією на весь день. Проте часто під час приготування цієї страви, недосвідчені кухарі допускають одні й ті самі помилки. Як правильно приготувати омлет, щоб він не підгорів і не опав, читайте у нашому матеріалі.

Омлет можна готувати на молоці, з борошном, з додаванням м'яса, овочів і зелені та вершкового масла. Його можна приготувати на сковороді під кришкою, в духовці, на пару або на воді. Варіантів приготування омлету безліч, але якщо ви хочете отримати ідеальну структуру та зовнішній вигляд, варто знати чому омлет падає і як зберегти його пишність.

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Якщо смажити омлет на вершковому маслі – він буде смачніше та ароматніше. Можна використовувати і рослинну олію, але краще не брати або спред.

Замість молока в омлет можна додати бульйон, кефір та навіть сметану. Співвідношення яєць та рідини має бути 1:2 – на кожне яйце потрібні 2 столових ложки рідини. Спеції додають при замішуванні. Зазвичай це кріп, петрушка, розмарин, майоран, базилік або суміш трав.

Якщо ви готуєте омлет на паровій бані, то блюдо готується на одній стороні, а якщо це проста сковорода, то його потрібно перевернути, щоб він присмажився всередині та отримав золотисту скоринку.

Щоб омлет не осідав потрібно дотримати температурний режим та поступово зменшувати вогонь. 4-5 хвилин готуємо його під кришкою, після чого зніміть її

Ось 3 основні помилки, які допускають під час приготування омлету:

Занадто холодне молоко. Воно повинно бути кімнатної температури, щоб досягти пишності. Холодне молоко зробить омлет жорстким і він опаде; Використовувати слід 50% яєць, 50% молока. Зміна пропорцій призводить до осідання омлету і твердості, якщо це не передбачено в рецепті; Занадто висока температура приготування. Омлет в сковороді або на пару потрібно готувати на середньому вогні. При дуже високій температурі білок схопиться дуже швидко і не встигне піднятися.

Омлет можна знімати з плити, коли на ньому вже з'явилася золота скоринка і не залишилося рідких ділянок білка або жовтка. Готовий омлет на борошні буде пружним при натисканні.

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