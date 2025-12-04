Путін звинуватив Україну у 'небажанні миру': подробиці

Володимир Путін, російський диктатор, звинуватив Україну в "небажанні миру", стверджуючи, нібито Київ відмовився віддати Донбас і вивести звідти війська. За словами Путіна, Росія нібито пропонувала Україні евакуювати сили з Донбасу та уникнути бойових дій, але точний час таких пропозицій він не уточнив.

Натомість цинічно додав, що "Київ обрав війну". Про це він заявив в інтерв’ю India Today, повідомляють російські ЗМІ.

Під час бесіди кремлівський лідер натякнув, що не планує припиняти агресію найближчим часом — принаймні, доки не захопить бажані українські землі. Путін нахабно проголосив, що Росія "в будь-якому разі звільнить Донбас і Новоросію" — регіони на сході та півдні України, — і це станеться "військовим чи іншим шляхом".

Нагадаємо, Трамп прокоментував результати переговорів між Україною та США у Флориді.

