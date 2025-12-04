Путин обвинил Украину в 'нежелании мира': подробности

Владимир Путин, российский диктатор, обвинил Украину в "нежелании мира", утверждая, что Киев отказался отдать Донбасс и вывести оттуда войска. По словам Путина, Россия якобы предлагала Украине эвакуировать силы из Донбасса и избежать боевых действий, но точное время подобных предложений он не уточнил.

В то же время цинично добавил, что "Киев избрал войну". Об этом он заявил в интервью India Today, сообщают российские СМИ.

Во время беседы кремлевский лидер намекнул, что не планирует прекращать агрессию в ближайшее время, по крайней мере, пока не захватит желаемые украинские земли. Путин нагло провозгласил, что Россия "в любом случае уволит Донбасс и Новороссию" — регионы на востоке и юге Украины, — и это произойдет "военным или другим путем".

Напомним, Трамп прокомментировал результаты переговоров между Украиной и США во Флориде.

