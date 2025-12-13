Какая категория военнообязанных не будет подлежать мобилизации в 2026 году
В Украине идет общая мобилизация и военное положение — призыву подлежат военнообязанные мужчины 18–60 лет. Однако закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" гарантирует отсрочку или увольнение определенным категориям.
OBOZ.UA разбирает, кого не мобилизуют в 2026 году. Призову не подлежат те, кого ВЛК сочла непригодными по здоровью, а также лица с инвалидностью I, II или III группы — это абсолютная защита от службы.
Читайте также: Льготы на газ для участников боевых действий: как оформить
Категории с правом на отсрочку
Закон предусматривает отсрочку для:
- родителей с тремя и более несовершеннолетними детьми;
- опекунов или попечителей сирот;
- лиц, ухаживающих за родителями с инвалидностью I–II группы или супругов с любой инвалидностью;
- родителей несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью или совершеннолетней I–II группы; опекунов недееспособных (по решению суда);
- членов семьи второй (или третьей, если первые отсутствуют или нуждаются в уходе) степени родства, заботящихся об инвалидах I–II группы;
- студентов дневной/дуальной формы, получающих высшее образование, чем имеют;
- забронированных работников критических предприятий;
- лиц, у которых братья/сестры (полно- или неполнородные) погибли или пропали без вести в боях;
- освобожденных из плена.
Напомним, часть военных получит дополнительные 27 тысяч в декабре.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!