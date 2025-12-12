'Зеленскому единственному не нравится мой план завершения войны' - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский – единственный, кому не нравится американский план завершения войны в Украине, в то время как его команда якобы поддерживает проект. По его словам, план состоит из "четырех или пяти пунктов" и предусматривает сложное распределение территорий, что делает переговоры "в тысячу раз тяжелее", чем заключение сделок в недвижимости.

"Я думал, что мы очень близки к заключению соглашения с Россией. Я думал, что мы очень близки к заключению соглашения с Украиной. По сути, за исключением самого президента Зеленского, его людям нравится проект соглашения". Об этом Трамп сказал в ходе общения с журналистами в Белом доме 11 декабря.

Читайте также: Трамп провел разговор с Путиным и Зеленским: о чем говорили

Заявление прозвучало на фоне напряжения: Украина направила США контрпредложение с 20 пунктами, где отвергает уступки по Донбассу, предлагая демилитаризованную "свободную экономическую зону" без контроля России. Трамп дал ответный дедлайн, а европейские лидеры (Стармер, Макрон, Мерц) предлагают встречу на выходных. Зеленский подчеркнул: Киев не уступит территории без гарантий безопасности. Переговоры усложнены, но Трамп настаивает на быстром решении.

Напомним, Трамп прокомментировал результаты переговоров между Украиной и США во Флориде.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!