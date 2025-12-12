Когда ограничен бюджет: топ самых дешевых семейных кроссоверов

Покупка нового кроссовера не всегда означает большие затраты – рынок предлагает практичные модели с просторным салоном, современными технологиями и низким расходом горючего от 25 000 долларов.

Автомобильный эксперт Лорен Фикс назвал шесть вариантов, отличающихся качеством, комфортом и стоимостью содержания. Об этом пишет Car Coach Reports

Hyundai Tucson

Один из бестселлеров корейского бренда благодаря просторному интерьеру и богатым опциям. Фикс хвалит современные технологии и длительную гарантию, плюс гибридную версию с экономическим расходом – идеальный выбор для семьи.

Toyota Corolla Cross

Отличный вариант для экономичных покупателей: надежный, сохраняет цену при перепродаже, с низким расходом горючего. Эксперт отмечает практичный салон и приятную управляемость – Toyota-стандарт качества за доступную цену.

Chevrolet Trax

Практичный кроссовер с богатым оснащением: Apple CarPlay и Android Auto даже в базе. Фикс подчеркивает низкий расход горючего и просторный интерьер – передний привод делает его легким в управлении и экономичным.

Volkswagen Taos

Превосходит конкурентов простором салона и багажника, с опцией полного привода. Фикс советует для тех, кто ищет баланс комфорта и универсальности – стильный и вместительный по умеренной цене.

Nissan Kicks

Компактный городской кроссовер с просторным интерьером и низким расходом топлива. "Kicks имеет больше места для багажа, чем некоторые более крупные модели", - отмечает Фикс. Идеален для ежедневных поездок.

Alfa Romeo Tonale

Самый дорогой в списке, но заслуживающий внимания итальянский стиль и технологии. Фикс хвалит изысканный интерьер, приятную управляемость и экономичность – премиум по доступной цене.

Эти модели – разумный выбор для 2025-го: сочетание качества, экономии и комфорта. Фикс советует проверять гибридные версии для еще большей выгоды.

