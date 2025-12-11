В Украине резко подешевел популярный продукт: сколько будет стоить

Продолжавшийся годами глобальный рост цен на молочку резко изменился на падение — от сырого молока до масла. Тренд дошел до Украины и, по прогнозам Союза молочных предприятий, продержится до весны 2026 года.

С начала года украинское скотоводство возобновляется: количество коров в предприятиях и малых бизнесах выросло на 2,3%, производство сырого молока за 10 месяцев – на 7,6%. Ожидается, что фермы дадут на 0,2 млн т молока больше, чем в 2024 году, а переработка вырастет с 3,2 млн т до 3,6 млн т. Об этом сообщили в Союзе молочных предприятий Украины.

Осенью мировые цены рухнули: масло в ЕС подешевело на 30%+, сыры — на четверть, сухое молоко упало. Закупочные цены на сырое молоко снизились в Friesland Campina на 25% с августа, в США, Новой Зеландии и странах Mercosur. С ноября падение затронуло Украину и будет продолжаться зимой.

Эксперты прогнозируют: к весне 2026-го молочка будет дешеветь, после чего предложение сократится, и цены возобновятся — откроет новые возможности для украинских поставщиков и переработчиков.

Низкие цены угрожают банкротством мелким фермам, но у Украины есть преимущества "американской модели": крупные хозяйства (более 300 коров), современные технологии, собственная кормовая база и ниже кредитная нагрузка.

Напомним, мы уже писали, что резко подорожало в Украине перед праздниками.

