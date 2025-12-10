Лідери зі зростання ціни: що різко подорожчало в Україні перед святами

Напередодні новорічних свят український ринок продуктів демонструє нерівномірну динаміку: яйця та курятина лідирують у зростанні, тоді як молочні продукти переживають помітні коливання. Директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин прогнозує, що в грудні ціни на продукти підскочать на 7–10% через святковий ажіотаж і додаткові витрати на генератори для зберігання — це перевищить загальну інфляцію.

Яйця можуть сягнути 80–100 грн за десяток, молоко — 80 грн/л (+10 грн), свинина — 300 грн/кг (+20 грн). Після свят, у січні, ціни стабілізуються або впадуть, особливо жирні молочні продукти — на 30–35%. Про це пише "Фокус".

Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка відзначає поступове зростання вартості курятини: за місяць філе додало 2% до 244 грн/кг, стегно — 6% до 146 грн/кг, тушка коштує 119–127 грн/кг. Пропозиція на ринку достатня, виробники не зацікавлені в штучному розігріві, тож різкого стрибка перед святами не очікується.

Експерти пояснюють коливання воєнними ризиками та сезонним попитом, який піднімає певні групи товарів на 7–10%. У січні ситуація заспокоїться. Поки що варто скористатися знижками до 15 грудня: купуйте м’ясо для заморозки, консерви, сухі продукти. Після 20 грудня м’ясо та делікатеси ймовірно подорожчають, а молочка втримається на поточному рівні.

