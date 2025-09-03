Забудете про СТО: топ автомобілів, які рідко ламаються

Сімейний автомобіль має поєднувати зручність, місткість, надійність і безпеку. Саме тому серед найкращих варіантів у 2025 році експерти радять звернути увагу на моделі Toyota, Honda та Hyundai.

Лідером серед кросоверів залишається Toyota RAV4 – особливо добре себе показали авто 2019–2023 років випуску. Вони невибагливі в обслуговуванні, не потребують дорогих деталей і легко ремонтуються. Про це пише itsider.

Не відстає від нього й Honda CR-V. Моделі 2017–2022 років здатні служити десятиліттями, а їхні двигуни та трансмісії відзначаються винятковою надійністю – поломки трапляються вкрай рідко.

Читайте також: Експерти назвали топ-5 найкращих нових кросоверів, які можна купити у 2025 році

Для великих родин чудовим вибором стане мінівен Honda Odyssey. Він має просторий салон, економний 3,5-літровий двигун V6 та розроблений спеціально для щоденної інтенсивної експлуатації. Це авто створене для активного сімейного життя.

Ще один мінівен у рейтингу – Toyota Sienna. Простий, комфортний і водночас надійний, він не вимагає дорогого техобслуговування та відрізняється помірною витратою пального.

Замикає п’ятірку фаворитів повнорозмірний кросовер Hyundai Palisade. З моменту появи у 2018 році він стабільно утримує високі позиції в рейтингах завдяки своїй надійності, сучасному оснащенню та розширеним системам безпеки.

Раніше ми розповідали про топ найнадійніших автомобілів "гібрид".

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!