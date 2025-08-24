На них варто звернути увагу: топ найнадійніших автомобілів 'гібрид'

Гібридні автомобілі вже давно перестали бути екзотикою та перетворилися на практичний вибір для тих, хто прагне поєднати надійність класичних машин із економічністю сучасних технологій. Вони відзначаються низькою витратою пального, а отже — й значно меншими витратами на експлуатацію, що робить їх привабливими для багатьох водіїв.

Фахівці платформи iSeeCars проаналізували понад 3,8 мільйона нових автомобілів, аби визначити, які гібриди пропонують найкраще співвідношення ціни, якості та довговічності. В результаті було виокремлено сім моделей, які можна вважати вигідною інвестицією в довгостроковій перспективі. Про це написав Finance Buzz.

Абсолютним лідером став Toyota Prius, який завдяки сучасним оновленням залишається найнадійнішим і найдоступнішим варіантом за співвідношенням вартості й терміну служби. На другому місці опинився Toyota Camry Hybrid, що поєднує економічну витрату пального із довговічністю у понад 13 років. Третю позицію посів Toyota Highlander Hybrid — просторий кросовер, здатний прослужити майже 14 років.

Читайте також: Експерти назвали ТОП-10 вживаних авто з найкращим співвідношенням ціни та якості

Серед преміальних брендів виділяється Lexus RX 350h, розрахований у середньому на понад п’ятнадцять років експлуатації. Водночас його "старший брат" Lexus RX 500h має подібний ресурс, але через високу ціну загальні річні витрати на нього значно більші. У списку також опинився Hyundai Sonata Hybrid, який при середньому терміні служби понад дев’ять років вирізняється вигідною гарантією на силовий агрегат. Завершує рейтинг Ford Escape Hybrid з очікуваним ресурсом у вісім років, хоча його утримання обходиться дорожче за більшість конкурентів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про найнадійніші автомобілі, які можуть прослужити понад 20 років.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!