Не варто витрачатись на них: названо топ найгірших гібридних авто

Стрімкий розвиток гібридних технологій змушує автовиробників швидко виводити на ринок нові моделі. Це часто призводить до технічних прорахунків, низької надійності та розчарування власників.

Видання GOBankingRates проаналізувало відгуки споживачів, рейтинги надійності та думки експертів, виділивши чотири гібриди, покупка яких може обернутися значними фінансовими витратами через проблеми з надійністю, реальною економією палива та дорогий ремонт.

1. Ford F-150 Hybrid (PowerBoost)

Американський пікап позиціонується як потужний і практичний гібрид, але власники масово скаржаться на низьку надійність. За даними Consumer Reports, модель неодноразово потрапляла до списків найменш надійних автомобілів через проблеми з гібридною батареєю, трансмісією та електричною системою.

Карл Родрігес, керівник контенту NX Automotive Transport, зазначає: "Більшість скарг пов’язані саме з акумулятором та трансмісією, що призводить до дорогого ремонту та розчарування в реальній економії палива".

2. BMW ActiveHybrid 5 (F10, 2011–2016)

Цей преміум-седан створювався як розкішний гібрид з низькою витратою, але реальність виявилася іншою. Реальна економія палива становить близько 9 л/100 км (замість заявлених значно кращих показників), що робить його одним із найменш ефективних гібридів у класі.

Родрігес підкреслює: "BMW ActiveHybrid 5 не виправдав своєї головної мети. Висока ціна, малий багажник і витрата, як у звичайного бензинового авто, — це серйозне розчарування для покупців, які очікували економії".

3. Range Rover Evoque PHEV (P300e)

Стильний і преміальний компактний кросовер у плагін-гібридній версії виглядає привабливо, але має одну з найгірших репутацій серед гібридів. За даними What Car?, майже 2/3 власників скаржаться на часті поломки електричної системи, кузова, двигуна та інформаційно-розважальної системи. PHEV-версія вважається менш надійною, ніж бензинові та дизельні варіанти.

Експертка Рута Калкінс (Find by Plate) додає: "Постійні несправності та тривалі ремонти роблять Evoque PHEV одним із найгірших виборів у сегменті".

4. Hyundai Tucson Hybrid

На папері цей компактний кросовер виглядає ідеально: стильний дизайн, хороша заявлена економія та сучасні технології. Проте власники часто стикаються з проблемами трансмісії, двигуна, гальм, підвіски, а також незручним інтерфейсом керування.

Родрігес ділиться: "Багато клієнтів розповідають жахливі історії — функції та елементи керування незручні, а проблеми з надійністю змушують часто звертатися до сервісу".

Ці чотири моделі — яскравий приклад того, як гібридна технологія не завжди гарантує економію та надійність. Перед покупкою обов’язково вивчайте відгуки власників, рейтинги надійності (наприклад, Consumer Reports чи What Car?) та історію сервісу конкретного автомобіля. Іноді краще обрати перевірені часом альтернативи від Toyota чи Honda, які стабільно лідирують у рейтингах гібридів.

