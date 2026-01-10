Не стоит тратиться на них: названы топ самых плохих гибридных авто

Стремительное развитие гибридных технологий заставляет автопроизводителей быстро выводить на рынок новые модели. Это часто приводит к техническим просчетам, низкой надежности и разочарованию владельцев.

Издание GOBankingRates проанализировало отзывы потребителей, рейтинги надежности и мнения экспертов, выделив четыре гибрида, покупка которых может обернуться значительными финансовыми затратами из-за проблем с надежностью, реальной экономией топлива и дорогостоящим ремонтом.

1. Форд F-150 Hybrid (PowerBoost)

Американский пикап позиционируется как мощный и практичный гибрид, но владельцы массово жалуются на низкую надежность. По данным Consumer Reports, модель неоднократно попадала в списки наименее надежных автомобилей из-за проблем с гибридной батареей, трансмиссией и электрической системой.

Карл Родригес, руководитель контента NX Automotive Transport, отмечает: "Большинство жалоб связано именно с аккумулятором и трансмиссией, что приводит к дорогому ремонту и разочарованию в реальной экономии топлива".

2. BMW ActiveHybrid 5 (F10, 2011–2016)

Этот премиум-седан создавался как роскошный гибрид с низким расходом, но реальность оказалась иной. Реальная экономия топлива составляет около 9 л/100 км (вместо заявленных значительно лучших показателей), что делает его одним из самых эффективных гибридов в классе.

Родригес подчеркивает: BMW ActiveHybrid 5 не оправдал своей главной цели. Высокая цена, малый багажник и расход, как у обычного бензинового авто, — это серьезное разочарование для ожидающих экономии покупателей".

Читайте также: Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине

3. Range Rover Evoque PHEV (P300e)

Стильный и премиальный компактный кроссовер в плагин-гибридной версии выглядит привлекательно, но имеет одну из самых плохих репутаций среди гибридов. По данным What Car?, почти 2/3 владельцев жалуются на частые поломки электрической системы, кузова, двигателя и информационно развлекательной системы. PHEV-версия считается менее надежной, чем бензиновые и дизельные варианты.

Эксперт Рута Калкинс (Find by Plate) добавляет: "Постоянные неисправности и длительные ремонты делают Evoque PHEV одним из худших выборов в сегменте".

4. Hyundai Tucson Hybrid

На бумаге этот компактный кроссовер выглядит идеально: стильный дизайн, хорошая заявленная экономия и современные технологии. Однако владельцы часто сталкиваются с проблемами трансмиссии, двигателя, тормозов, подвески, а также неудобным интерфейсом управления.

Родригес делится: "Многие клиенты рассказывают ужасные истории — функции и элементы управления неудобны, а проблемы с надежностью заставляют часто обращаться к сервису".

Эти четыре модели – яркий пример того, как гибридная технология не всегда гарантирует экономию и надежность. Перед покупкой обязательно изучайте отзывы владельцев, рейтинги надежности (например Consumer Reports или What Car?) и историю сервиса конкретного автомобиля. Иногда лучше выбрать проверенные временем альтернативы от Toyota или Honda, стабильно лидирующие в рейтингах гибридов.

Также мы уже писали о топах самых плохих китайских автомобилей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !