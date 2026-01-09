Як отримати компенсацію за зламану техніку через перепади напруги: пояснення юриста

Масові знеструмлення та різкі коливання напруги стали для українців серйозним випробуванням. Після кожного блекауту дедалі більше людей стикаються з поломками побутової техніки — виходять з ладу опалювальні котли, холодильники, телевізори, комп’ютери та інші дорогі прилади. Для багатьох родин це означає суттєві фінансові втрати. Водночас законодавство передбачає механізми захисту прав споживачів і дає можливість домогтися компенсації завданих збитків.

Відповідні роз’яснення надали фахівці Центру правової допомоги. Згідно із Законом України "Про ринок електричної енергії", оператори системи розподілу (обленерго) зобов’язані забезпечувати належну якість електропостачання. Йдеться про стабільний рівень напруги, безпечні параметри струму та справний стан електромереж.

Якщо побутові прилади були зіпсовані внаслідок аварії у зовнішніх мережах, різкого стрибка напруги або подачі неякісної електроенергії з вини оператора, завдані збитки можуть підлягати відшкодуванню.

Водночас важливо пам’ятати: якщо причина поломки криється у внутрішній електропроводці квартири чи будинку, відповідальність обленерго не настає.

Юристи звертають увагу, що в Україні вже є судові рішення, за якими операторів електромереж зобов’язували компенсувати споживачам витрати на ремонт або навіть повну вартість зіпсованої техніки.

Як діяти, щоб отримати компенсацію Успіх у таких справах залежить від правильної фіксації інциденту та дотримання встановленої процедури.

Перш за все необхідно зафіксувати сам факт перепаду напруги. Для цього варто зробити фото або відео мерехтіння світла, іскріння розеток, появи диму чи запаху гару, а також повідомлень про аварійне відключення електроенергії. Такі матеріали можуть стати важливими доказами.

Далі слід негайно повідомити оператора системи розподілу. Під час дзвінка на гарячу лінію потрібно зафіксувати час звернення, записати номер заявки та коротко описати ситуацію.

Наступний крок — домогтися складання офіційного акта. Споживач має право вимагати, щоб представники оператора провели огляд і зафіксували факт аварії або неналежної якості електропостачання. Саме цей документ часто є ключовим доказом у справі.

Пошкоджену техніку не варто викидати. Прилад потрібно передати на діагностику або ремонт і отримати письмовий висновок майстра, в якому буде зазначено, що причиною поломки став перепад напруги. Усі акти, чеки, рахунки та довідки із сервісних центрів необхідно зберігати.

Читайте також: Блекаути в Україні: який тип акумулятора обрати для будинку та квартири

Письмова заява до оператора системи розподілу має містити дату й час інциденту, опис обставин, перелік пошкоджених приладів, підтверджену суму збитків та вимогу про компенсацію у визначений строк. Звернення бажано надсилати рекомендованим листом або через офіційні канали, щоб мати підтвердження його подання.

Якщо оператор відмовляється компенсувати збитки або ігнорує звернення, споживач має право подати скаргу до НКРЕКП, звернутися до Держенергонагляду або подати позов до суду з вимогою відшкодувати витрати на ремонт чи придбання нової техніки.

Важливо знати, що Правила роздрібного ринку електричної енергії, затверджені постановою НКРЕКП №312, діють і в умовах воєнного стану. Оператори зобов’язані дотримуватися стандартів якості та розглядати звернення громадян.

Юристи наголошують: поломка техніки через блекаути — це не просто побутова неприємність, а юридично значуща подія. За умови зібраних доказів і наполегливого захисту своїх прав отримати компенсацію цілком реально. У нинішніх умовах це важливо не лише для окремих родин, а й для формування справедливої практики відповідальності енергокомпаній перед споживачами.

Нагадаємо, Свириденко анонсували зменшення тривалості відключення світла.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!