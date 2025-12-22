Свириденко анонсували зменшення тривалості відключення світла: подробиці

Кабінет міністрів України ухвалив рішення до 24 грудня забезпечити безумовне спрямування до 1 ГВт вивільненої електроенергії на потреби населення. Такий крок має стати важливим елементом у стабілізації енергосистеми та скороченні кількості аварійних і планових відключень.

Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлії Свириденко. За її словами, додаткові обсяги електроенергії стали доступними після перегляду переліку об’єктів критичної інфраструктури. Відповідні державні органи отримали завдання до 24 грудня безумовно перенаправити ці ресурси для забезпечення потреб домогосподарств.

"Це один із важливих кроків, який дозволить краще збалансувати енергосистему та зменшити кількість відключень для населення", — наголосила очільниця уряду.

Водночас Кабінет міністрів продовжує роботу над комплексом додаткових заходів, спрямованих на підвищення стійкості енергосистеми. Серед них — нарощування імпорту електроенергії, відновлення генеруючих потужностей, пошкоджених унаслідок ворожих атак, а також розвиток індивідуальної генерації для домогосподарств.

