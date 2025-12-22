Свириденко анонсировали уменьшение продолжительности отключения света: подробности

Кабинет министров Украины принял решение до 24 декабря обеспечить безусловное направление до 1 ГВт высвободившейся электроэнергии на нужды населения. Этот шаг должен стать важным элементом в стабилизации энергосистемы и сокращении количества аварийных и плановых отключений.

Об этом заявила премьер-министр Украины Юлии Свириденко. По ее словам, дополнительные объемы электроэнергии стали доступны после пересмотра перечня объектов критической инфраструктуры. Соответствующие государственные органы получили задачу до 24 декабря, безусловно, перенаправить эти ресурсы для обеспечения потребностей домохозяйств.

"Это один из важных шагов, который позволит лучше сбалансировать энергосистему и уменьшить количество отключений для населения", - подчеркнула глава правительства.

В то же время Кабинет министров продолжает работу над комплексом дополнительных мер, направленных на повышение устойчивости энергосистемы. Среди них — наращивание импорта электроэнергии, восстановление генерирующих мощностей, поврежденных в результате вражеских атак, а также развитие индивидуальной генерации для домохозяйств.

