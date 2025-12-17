Блекаути в Україні: який тип акумулятора обрати для будинку та квартири

Під час вибору акумулятора для використання в житловому просторі ключовими критеріями стають безпека, довговічність і відповідність конкретним потребам. Засновник компанії "Лютий Power" Дмитро Король розповів, які типи акумуляторів краще підходять для квартири, на що звернути увагу під час заряджання та чим може загрожувати неправильна експлуатація.

За словами фахівця, свинцево-кислотні батареї — це не лише класичні автомобільні акумулятори. До цієї ж групи належать AGM та GEL-моделі. Їхня принципова різниця полягає лише у формі електроліту: в одних він рідкий, а в інших має загущену або гелеподібну консистенцію. Про це пише Уніан.

Експерт наголошує, що перед купівлею важливо чітко розуміти, для яких завдань планується використання батареї. Саме від цього залежить оптимальний вибір технології.

Найбільш сучасними та популярними сьогодні вважаються літій-залізо-фосфатні акумулятори (LiFePO₄). Хоча вони мають значну вагу, ці батареї відрізняються високою стабільністю та підвищеним рівнем безпеки. Навіть у разі збою їхня поведінка передбачувана — можливе задимлення, але без вибухів або серйозних аварійних наслідків.

Чим відрізняються побутові акумулятори між собою

Основні відмінності між AGM-акумуляторами та літій-залізо-фосфатними моделями — це ресурс і ціна. Свинцево-кислотні батареї зазвичай витримують близько 800–1000 циклів заряджання та розряджання, а інколи й менше.

Натомість LiFePO₄-акумулятори значно перевершують їх за довговічністю. За реальних умов експлуатації вони здатні працювати приблизно 3000 циклів, що в домашніх системах означає строк служби від 5 до 10 років. Для порівняння, свинцево-кислотні батареї у квартирах часто виходять з ладу вже через 1–1,5 року. Водночас літій-залізо-фосфатні акумулятори коштують у середньому приблизно втричі дорожче.

Який акумулятор підходить для інвертора

Якщо вибір припадає на літій-залізо-фосфатну батарею, слід одразу враховувати, що вона коректно працює лише з гібридними інверторами. У випадку зі свинцево-кислотними акумуляторами обмежень значно менше — вони сумісні з більшістю стандартних інверторів.

Під час підбору акумулятора для інверторної системи необхідно звертати увагу на напругу та ємність. Для свинцево-кислотних моделей типовими є 12 або 24 вольти, і саме під ці параметри підбирається обладнання. За потреби батареї можна з’єднувати між собою, збільшуючи загальну потужність системи.

Важливе правило — всі акумулятори в одній зв’язці мають бути ідентичними: одного типу, бренду і, бажано, з однієї виробничої партії. Це забезпечує стабільну та безпечну роботу.

Із LiFePO₄-системами ситуація складніша, тому експерт радить віддавати перевагу готовим збіркам від перевірених виробників. Один такий модуль має напругу близько 3,2–3,3 В, тож для стандартної 12-вольтової системи необхідно з’єднати чотири елементи.

Водночас такі акумулятори легко масштабуються. Наприклад, для підтримки роботи котла та освітлення у квартирі достатньо 12-вольтової батареї ємністю 100 А·год — цього вистачить приблизно на 1,5–2 доби автономної роботи.

Питання безпеки та розміщення

Дмитро Король окремо наголошує на правилах безпеки. Свинцево-кислотні акумулятори не варто встановлювати у приміщеннях постійного перебування людей — спальнях, кухнях, вітальнях чи офісах. Під час роботи вони можуть виділяти шкідливі гази, небезпечні для здоров’я. Оптимальний варіант — добре вентильоване технічне приміщення з постійним доступом повітря.

Літій-залізо-фосфатні батареї майже не мають шкідливих випарів, однак навіть їх фахівці не радять розміщувати у кімнатах для сну або тривалого перебування людей.

Чи можна заряджати акумулятор у квартирі

За словами експерта, AGM та інші свинцево-кислотні акумулятори слід заряджати виключно у приміщеннях з ефективною вентиляцією.

Для літій-залізо-фосфатних систем обов’язковою умовою є наявність BMS-плати — системи контролю заряду, розряду та захисту батареї. Без неї використання будь-якого літієвого акумулятора є небезпечним.

Літій-іонні батареї також можуть працювати з інверторами у приміщеннях, проте для домашнього застосування їх не рекомендують. У разі пошкодження або несправності такі акумулятори легко займаються. Тому вони більше підходять для мобільних або спеціалізованих завдань, де важливі мала вага та швидке заряджання.

