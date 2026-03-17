Росія атакувала Запоріжжя: пошкоджено термінал 'Нової пошти', вісім поранених (фото)

Вранці 17 березня російські війська завдали удару по Запоріжжя. Внаслідок атаки поблизу одного з терміналів компанії Нова пошта постраждали люди.

Про загрозу повідомляли Повітряні сили ЗСУ, зафіксувавши ворожі безпілотники та швидкісні цілі, що рухалися у напрямку міста. Близько 6:20 пролунали вибухи, про що повідомили місцева влада та ЗМІ. Згодом керівник Запорізької ОВА Іван Федоров уточнив, що удар припав на територію поблизу логістичного терміналу.

На момент атаки там перебували працівники підприємства. Спочатку повідомлялося про сімох людей, які отримали травми — серед них були контузії та порізи. Пізніше стало відомо, що кількість постраждалих зросла до восьми. Шестеро людей зазнали контузій, ще двоє перебувають у стані середньої тяжкості під наглядом медиків.

Читайте також: Армія рф атакувала КАБами Глухів на Сумщині: є загиблі (фото)

У самій компанії підтвердили, що удар було завдано по інноваційному терміналу СІЧ. Там зазначили, що всі працівники, які перебували на зміні, залишилися живими. Частина персоналу під час атаки знаходилася в укритті, однак деякі співробітники все ж зазнали травм.

У "Новій пошті" повідомили, що наразі оцінюють масштаби пошкоджень і працюють над якнайшвидшим відновленням роботи об’єкта. Одразу після удару компанія перейшла на резервні логістичні потужності, щоб забезпечити безперервність доставки. Процеси вже перебудовано, а команда працює в посиленому режимі.

Нагадаємо, Росія атакувала Суми дронами.

