Россия атаковала Запорожье: поврежден терминал 'Новой почты', восемь раненых (фото)

Утром 17 марта российские войска нанесли удар по Запорожью. В результате атаки вблизи одного из терминалов компании Новая почта пострадали люди.

Об угрозе сообщали Воздушные силы ВСУ, зафиксировав вражеские беспилотники и двигавшиеся в направлении города скоростные цели. Около 6:20 раздались взрывы, о чем сообщили местные власти и СМИ. Впоследствии руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров уточнил, что удар пришелся на территорию вблизи логистического терминала.

В момент атаки там находились работники предприятия. Сначала сообщалось о семи получивших травмах — среди них были контузии и порезы. Позже стало известно, что количество пострадавших возросло до восьми. Шесть человек претерпели контузии, еще двое находятся в состоянии средней тяжести под наблюдением медиков.

В самой компании подтвердили, что удар был нанесен по инновационному терминалу СИЧ. Там отметили, что все находившиеся на смене работники остались живы. Часть персонала во время атаки находилась в укрытии, однако некоторые сотрудники все же получили травмы.

В "Новой почте" сообщили, что сейчас оценивают масштабы повреждений и работают над скорейшим восстановлением работы объекта. После удара компания перешла на резервные логистические мощности, чтобы обеспечить непрерывность доставки. Процессы уже перестроены, а команда работает в усиленном режиме.

