Блекаути наближаються: що робити власниками електрокарів у період відключення світла

Росія щороку з настанням холодів атакує українську енергосистему, через що взимку знову можливі планові або аварійні відключення світла. У таких умовах навіть власникам електромобілів доводиться мати резервний план дій, щоб залишатися мобільними.

Новини.LIVE розібралися, як підготувати електрокар до зими, які пристрої варто придбати та як забезпечити зарядку авто навіть під час блекаутів.

Чому це важливо

Як зазначає автоексперт Василь Шемчук, в умовах українського клімату ефективність батарей електромобілів узимку помітно знижується — запас ходу скорочується, а заряджання триває довше. Тому власникам варто заздалегідь потурбуватися про резервне джерело живлення для авто.

Як заряджати електрокар під час вимкнень

Перед придбанням обладнання потрібно оцінити власні потреби:

Визначити середнє добове споживання електроенергії авто (у кВт·год). Знати, скільки годин на добу буде електроенергія за графіком відключень. Обрати тип резервного джерела — окремо для авто чи універсальне для дому й машини.

Варіант 1. Домашня акумуляторна система (інвертор + батарея)

Найнадійніше рішення — стаціонарна система накопичення енергії, яка складається з потужного акумулятора, інвертора та контролера заряду. Вона дозволяє заряджати авто навіть під час повного відключення світла.

Переваги: автономність, можливість живити не лише електрокар, а й дім. Недоліки: висока вартість, потреба в монтажі й техобслуговуванні.

Орієнтовна вартість:

батарея 25 кВт·год — від 5 000 доларів ;

— від ; з урахуванням інвертора, монтажу та кабелів — 8–9 тис. доларів і більше.

В Україні вже є портативні системи ємністю до 7,7 кВт·год, потужністю 12 кВт — коштують близько 60 000 грн.

Варіант 2. Портативна електростанція

Це компактний пристрій, який можна підключити до зарядного кабелю автомобіля або використовувати для живлення побутових приладів.

Переваги:

мобільність;

швидка інсталяція;

придатна для інших потреб (світло, ноутбук тощо).

Недоліки:

обмежена ємність;

вища ціна за кВт·год, ніж у стаціонарних систем.

Вартість — від 30 000 грн за модель середньої потужності.

Варіант 3. Генератор (бензиновий, дизельний або газовий)

Генератор може забезпечити роботу зарядного пристрою EV та побутових приладів.

Плюси:

висока потужність і тривала робота;

не залежить від погоди.

Мінуси:

шум, потреба у паливі та його зберіганні;

шкідливі викиди;

не підходить для тривалих відключень без запасу палива.

Генератори потужністю 5–10 кВт коштують десятки тисяч гривень.

Варіант 4. Автоматична система перемикання (ATS)

Щоб під час зникнення живлення система одразу переходила на резервне джерело, варто встановити ATS (Automatic Transfer Switch). Її ціна — кілька тисяч гривень, залежно від потужності.

Покроковий чек-лист для власника електрокара:

Розрахуйте середнє добове споживання енергії. Визначте, на скільки годин автономності ви розраховуєте. Оберіть тип резерву: портативна станція, акумуляторна система або генератор. Додайте автоматичний перемикач (ATS). Періодично перевіряйте справність системи. Майте запасні кабелі, запобіжники та паливо (для генератора).

Як діяти під час відключення світла:

Заряджайте авто вночі або в години мінімального навантаження.

Використовуйте економний режим опалення.

Тримайте заряд на рівні підтримки, а не повного розряду.

Уникайте сильного холоду — він знижує ефективність батареї.

Слідкуйте за графіком вимкнень, щоб планувати заряд заздалегідь.

Навіть в умовах нестабільного енергопостачання взимку електрокар може залишатися зручним і надійним транспортом — головне, правильно підготуватися та мати власне джерело живлення.

