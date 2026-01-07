В Україні знизились ціни на низку продуктів: що подешевшало

На початку року багато українських супермаркетів оновили цінники на популярні продукти харчування. Попри завершення новорічних свят, покупці все ще можуть знайти вигідні пропозиції та суттєво зменшити витрати на щоденні покупки.

Традиційно напередодні Різдва та Нового року частина продуктів зростала в ціні, однак це компенсувалося великою кількістю акцій. Із приходом січня більшість святкових знижок зникла, проте повністю від вигідних пропозицій ритейлери не відмовилися. В яких мережах з’явилися знижки та які саме товари подешевшали, повідомляє agronews.ua.

Читайте також: В Україні різко подешевшала капуста: скільки зараз просять за кілограм

Моніторинг онлайн-каталогів провідних торговельних мереж показав, що станом на вівторок, 6 січня, українці можуть придбати низку товарів зі значними знижками. Зокрема, у продажу за акційними цінами доступні такі позиції:

морозиво 500 г — 99,90 грн замість 205,90 грн, знижка 51% у мережі АТБ;

оливкова олія 1 л — 399 грн замість 799 грн, мінус 50% у "Сільпо";

кава мелена — 126,50 грн замість 226,40 грн, економія 44% в АТБ;

сосиски — 129 грн замість 219 грн, зниження на 41% у "Сільпо";

ковбаса 0,5 кг — 135,90 грн замість 227,70 грн, знижка 40% в АТБ;

шоколад — 59,99 грн замість 99 грн, мінус 39% у "Сільпо";

чай чорний — 44,40 грн замість 72,90 грн, знижка 39% в АТБ;

молоко — 39,99 грн замість 63,99 грн, економія 38% у "Сільпо";

газований напій 1,15 л — 23,90 грн замість 36,90 грн, знижка 35% в АТБ;

ікра лососева — 411,09 грн замість 579 грн, мінус 29% у "Сільпо".

Раніше ми писали про подорожчання яловичини в Україні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!