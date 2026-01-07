В Украине снизились цены на ряд продуктов: что подешевело

В начале года многие украинские супермаркеты обновили ценники на популярные продукты питания. Несмотря на завершение новогодних праздников, покупатели все еще могут найти выгодные предложения и существенно снизить затраты на ежедневные покупки.

Традиционно в канун Рождества и Нового года часть продуктов росла в цене, однако это компенсировалось большим количеством акций. С приходом января большинство праздничных скидок исчезло, однако полностью от выгодных предложений ритейлеры не отказались. В каких сетях появились скидки и какие товары подешевели, сообщает agronews.ua.

Мониторинг онлайн-каталогов ведущих торговых сетей показал, что на вторник, 6 января, украинцы могут приобрести ряд товаров со значительными скидками. В частности, в продаже по акционным ценам доступны следующие позиции:

мороженое 500 г - 99,90 грн вместо 205,90 грн, скидка 51% в сети АТБ;

оливковое масло 1 л – 399 грн вместо 799 грн, минус 50% в "Сильпо";

кофе молотый — 126,50 грн вместо 226,40 грн, экономия 44% в АТБ;

сосиски – 129 грн вместо 219 грн, снижение на 41% у "Сільпо";

колбаса 0,5 кг - 135,90 грн вместо 227,70 грн, скидка 40% в АТБ;

шоколад – 59,99 грн вместо 99 грн, минус 39% в "Сильпо";

чай черный – 44,40 грн вместо 72,90 грн, скидка 39% в АТБ;

молоко – 39,99 грн вместо 63,99 грн, экономия 38% в "Сільпо";

газированный напиток 1,15 л – 23,90 грн вместо 36,90 грн, скидка 35% в АТБ;

икра лососевая – 411,09 грн вместо 579 грн, минус 29% в "Сильпо".

