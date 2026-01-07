Стаж у 40 років: якою буде пенсія в українців

Розмір майбутньої пенсії в Україні безпосередньо залежить від рівня офіційного доходу та тривалості страхового стажу. Для прикладу розглянемо ситуацію, коли людина протягом трудової діяльності отримувала зарплату на рівні 10 тисяч гривень.

Як повідомляє "24 Канал", за наявності 40 років стажу громадянин може оформити пенсію у 60, 63 або 65 років, і від віку виходу на заслужений відпочинок залежатиме сума щомісячної виплати.

У разі виходу на пенсію у 60 років за таких умов розмір пенсії становитиме орієнтовно 4,5 тисячі гривень на місяць.

Якщо ж людина вирішить відкласти оформлення пенсії до 63 років, виплата буде вищою — приблизно 5,3 тисячі гривень.

Найбільш вигідним варіантом є вихід на пенсію у 65 років. За стажу 40 років і зарплати 10 тисяч гривень пенсійне забезпечення може сягнути близько 5,8 тисячі гривень щомісяця.

Також варто враховувати загальні вимоги до страхового стажу. У 2025 році для виходу на пенсію у 60 років необхідно мати щонайменше 32 роки стажу, у 63 роки — не менше 22 років, а у 65 років — мінімум 15 років.

Наразі пенсійні виплати українці отримують двома основними способами: на банківську картку або через "Укрпошту". При цьому частина трудового стажу може не бути зарахована, якщо періоди роботи не були офіційно оформлені або відсутні відповідні записи у трудовій книжці.

