Російська армія атакувала Дніпро дронами: пошкоджено понад 10 багатоповерхівок, заклади освіти, є поранені (фото, відео)

Увечері 6 січня російські війська здійснили атаку на Дніпро із застосуванням безпілотників. Удари припали по житлових кварталах і об’єктах освітньої інфраструктури. Внаслідок обстрілу поранення дістали семеро людей, серед яких двоє дітей.

Про це повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов. За його словами, пошкодження зафіксовані щонайменше у десяти багатоповерхових будинках — у них вибито сотні, а можливо й близько тисячі вікон.

Наразі відомо про сімох постраждалих. У більшості з них лікарі діагностували гостру реакцію на стрес, однак є й люди з осколковими пораненнями.

Також міський голова повідомив про знищені вогнем автомобілі та пошкоджені тепломережі поблизу одного з житлових будинків.

Окрім житлової забудови, серйозних руйнувань зазнав професійно-технічний навчальний заклад. Там пошкоджені майстерні та студентський гуртожиток. Пожежу, що виникла на території училища після удару, рятувальники оперативно ліквідували.

Під обстріл також потрапили два дитячі садки та одна школа, які зазнали пошкоджень різного ступеня.

Нагадаємо, російська армія масовано атакувала Україну.

