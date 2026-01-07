Российская армия атаковала Днепр дронами: повреждено более 10 многоэтажек, учебные заведения, ранены (фото, видео)

Вечером 6 января российские войска совершили атаку на Днепр с применением беспилотников. Удары пришлись по жилым кварталам и объектам образовательной инфраструктуры. В результате обстрела ранения получили семь человек, среди которых двое детей.

Об этом сообщил городской голова Днепра Борис Филатов. По его словам, повреждения зафиксированы, по меньшей мере, в десяти многоэтажных домах — в них выбиты сотни, а возможно и около тысячи окон.

Пока известно о семи пострадавших. У большинства из них врачи диагностировали острую реакцию на стресс, однако есть и люди с осколочными ранениями.

Также мэр сообщил об уничтоженных огнем автомобилях и поврежденных теплосетях вблизи одного из жилых домов.

Кроме жилой застройки, серьезные разрушения получили профессионально-техническое учебное заведение. Там повреждены мастерские и студенческое общежитие. Пожар, возникший на территории училища после удара, спасатели оперативно ликвидировали.

Под обстрел также попали два детских сада и одна школа, которые получили повреждения разной степени.

Напомним, российская армия массированно атаковала Украину.

