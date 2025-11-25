Російська армія масовано атакувала Україну: у Києві та області є влучання у житлові будинки, є загиблі та поранені (фото, відео)

У ніч проти вівторка, 25 листопада, російські війська завдали по Україні чергового удару ракетами й ударними дронами. Під обстріл потрапили житлові райони Києва та Білої Церкви. У столиці внаслідок атаки загинули шість людей, десятки отримали травми.

У Києві вибухи й пожежі сталися одразу в кількох районах. На Печерську уламки російських ракет потрапили в житловий будинок — займання виникло між 6–7 та 4–5 поверхами у двох висотках. Рятувальники евакуювали мешканців і ліквідували пожежу. Через атаку в окремих районах спостерігалися перебої з електро- та водопостачанням. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко

У Дніпровському районі вогонь охопив верхні поверхи дев’ятиповерхового будинку, зокрема балкони. Спершу повідомлялося про кількох потерпілих, але згодом стало відомо про загибель двох людей, серед яких 86-річна жінка. Постраждали щонайменше п’ятеро мешканців, частину з них госпіталізували.

Читайте також: Російська армія здійснила масованому атаку на Україну: у Києві, Запоріжжі та на Сумщині перебої зі світлом, є поранені та загиблі, серед них дитина (фото, відео)

У Святошинському районі ворожий удар зруйнував нежитлове приміщення, під завалами можуть залишатися люди. Тут також підтверджено щонайменше чотирьох загиблих і кількох поранених. У Дарницькому районі зафіксовано влучання в нежитлову будівлю. Станом на ранок подача тепла була частково обмежена в низці районів столиці.

Під нічний обстріл потрапила і Біла Церква. За інформацією Київської ОВА, 14-річна дівчина отримала поранення спини та була госпіталізована. У місті пошкоджено багатоповерхівку. За даними ДСНС, з чотириповерхового житлового будинку евакуювали 46 людей; ще чотири будинки зруйновані повністю.

Раніше армія рф вже атакувала Одесу та область, там спалахнули пожежі, були поранені.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!