Российская армия массированно атаковала Украину: в Киеве и области есть попадания в жилые дома, погибшие и раненые (фото, видео)

В ночь на вторник, 25 ноября, российские войска нанесли по Украине очередной удар ракетами и ударными дронами. Под обстрелы попали жилые районы Киева и Белой Церкви. В столице в результате атаки погибли шесть человек, десятки получили травмы.

В Киеве взрывы и пожары произошли сразу в нескольких районах. На Печерске обломки российских ракет попали в жилой дом - возгорание возникло между 6-7 и 4-5 этажами в двух высотках. Спасатели эвакуировали жителей и ликвидировали пожар. Из-за атаки в отдельных районах наблюдались перебои с электро- и водоснабжением. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко

В Днепровском районе огонь охватил верхние этажи девятиэтажного дома, в том числе балконы. Сначала сообщалось о нескольких пострадавших, но впоследствии стало известно о гибели двух человек, в том числе 86-летняя женщина. Пострадали по меньшей мере пятеро жителей, часть из них были госпитализированы.

В Святошинском районе вражеский удар разрушил нежилое помещение, под завалами могут оставаться люди. Здесь также подтверждены по меньшей мере четыре погибших и несколько раненых. В Дарницком районе зафиксировано попадание в нежилое здание. По утрам подача тепла была частично ограничена в ряде районов столицы.

Под ночные обстрелы попала и Белая Церковь. По информации Киевской ОВА, 14-летняя девушка получила ранения спины и была госпитализирована. В городе повреждена многоэтажка. По данным ГСЧС, из четырехэтажного жилого дома эвакуировали 46 человек; еще четыре дома полностью разрушены.

Ранее армия России уже атаковала Одессу и область, там вспыхнули пожары, были ранены.

