За что могут упразднить статус УБД и забрать льготы

В Украине военнослужащие, имеющие статус участника боевых действий, в предусмотренных законом случаях могут быть лишены этого статуса. Такое решение влечет утрату права на льготы, повышенное пенсионное обеспечение и другие государственные гарантии.

В 2026 году процедура отмены статуса УБД будет оставаться без изменений. Об этом сообщает издание " На пенсии ".

Основания для лишения статуса участника боевых действий определены постановлением Кабинета Министров Украины №203, которым утвержден порядок предоставления и отмены этого статуса. По состоянию на 2026 год изменения в документ не внесены.

Согласно установленным правилам, статус УБД может быть аннулирован в следующих случаях: если военнослужащий во время службы или выполнения боевых или служебных задач совершил умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление; в случае предоставления недостоверной информации об участии в боевых действиях, выполнении задач или личных данных; а также при условии добровольного письменного отказа от статуса.

Решение о лишении статуса принимают специальные ведомственные комиссии, действующие при Министерстве по делам ветеранов Украины. Они рассматривают материалы, проверяют доказательства и оценивают обстоятельства, которые могут стать основанием для отмены статуса.

После утраты статуса участника боевых действий лицо автоматически лишается ряда социальных льгот и гарантий. В частности, становятся недоступными бесплатное медицинское обслуживание, льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, бесплатный проезд в общественном транспорте, преимущественное право на трудоустройство, обеспечение бесплатными лекарствами, скидки на отдельные государственные и коммунальные услуги, повышенный размер пенсии, а также социальная поддержка и 3 года для детей.

Отдельно законодательство предусматривает временную приостановку социальных гарантий для военных, совершивших самовольное оставление части или дезертирство в период действия военного положения. В случае возвращения такого военнослужащего к исполнению служебных обязанностей, все льготы и гарантии подлежат возобновлению.

