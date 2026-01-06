Ранения военнослужащего: на какие выплаты он имеет право

Украинские военнослужащие нередко сталкиваются с трудностями начисления денежного обеспечения за период лечения. Это касается как защитников, получивших ранения, так и тех, кто проходил лечение из-за заболевания.

Денежное довольствие во время лечения

В период лечения — независимо от того, связано ли оно с ранением или болезнью — военнослужащим продолжают выплачивать денежное довольствие. Выплаты производятся за время:

пребывание на стационарном лечении (медицинском и/или реабилитационном);

отпуска для лечения в связи с болезнью;

отпуска для лечения после ранения

В то же время продолжительность таких выплат имеет четко определенные временные рамки.

Первые четыре месяца лечения

В течение первых 4 месяцев непрерывного лечения военнослужащему выплачивается денежное довольствие в соответствии с последней занимаемой должностью.

После четырех месяцев лечения

После истечения четырех месяцев непрерывного пребывания на лечении выплаты возможны только при наличии заключения военно-врачебной комиссии (ВЛК) о необходимости дальнейшего длительного лечения. Такой осмотр ВЛК должен быть проведен не позднее 4 месяцев с начала лечения.

Последующая выплата денежного довольствия осуществляется на основании приказа командира воинской части. При этом общая продолжительность лечения или отпуска для лечения с сохранением денежного довольствия не может превышать 12 месяцев подряд.

Выплата "боевых" раненым: кто и когда получает

Если военнослужащий находится на лечении из-за ранения, контузии, травмы или увечья, полученных при защите Родины, ему также принадлежит дополнительное вознаграждение ("боевые").

В каких случаях выплачивают

во время стационарного лечения, в том числе за границей;

при отпуске для лечения в случае тяжелого ранения.

Важные нюансы, о которых следует знать

Основанием для начисления "боевых" является справка об обстоятельствах ранения (форма №5), выдаваемая в воинской части. В документе обязательно должно быть указано, что ранение связано с защитой Родины. При отсутствии такой формулировки выплату, как правило, не назначают.

Также в справке должно быть указано, что военнослужащий:

находился в средствах индивидуальной защиты;

не совершал уголовного правонарушения;

не наносил себе телесных повреждений намеренно;

не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Любой из этих пунктов может стать основанием для отказа в выплате дополнительного вознаграждения.

После выписки из больницы выплата 100 тысяч гривен продолжается только тогда, когда военного направляют в отпуск для лечения из-за тяжелого ранения, которое должно быть указано в заключении ВЛК. Если ранение не признается тяжелым, выплата боевых прекращается.

Дополнительные разъяснения

В Минобороны также отмечают, что денежное довольствие выплачивается в случае повторного или каждого последующего стационарного лечения, если оно связано с предварительным ранением или травмой, полученными при защите Украины. Это правило действует и для лечения за границей.

Материальная помощь на социально-бытовые нужды

Факт ранения является основанием и для получения материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов. Для этого военнослужащий может представить соответствующий рапорт.

Что делать, если выплаты не начисляются

В случае невыплаты дополнительного вознаграждения, после ранения следует подать рапорт на имя командира воинской части с просьбой включить в приказ о выплате и добавить копию справки о ранении. Если в выплате отказывают и вы считаете это незаконным, можно обратиться на горячую линию Министерства обороны Украины или за правовой помощью к юристам.

То же касается и ситуаций, когда не выплачивают денежное довольствие за период лечения по болезни. Судебная практика свидетельствует, что при наличии законных оснований военнослужащим, как правило, выплачиваются все гарантированные средства.

