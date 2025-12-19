Які пільги мають учасники бойових дій на оплату електроенергії

У 2025 році учасники бойових дій (УБД) в Україні мають право на часткову чи повну компенсацію житлово-комунальних послуг — електроенергії, газу, води, опалення та утримання будинку. Пільги не призначаються автоматично: для їх отримання потрібно самостійно подати заяву.

Про процедуру, документи та способи подачі розповідає видання "На пенсії". Компенсація надається на основі Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". Розмір пільги — 50% або 100% залежно від категорії та складу сім’ї.

Куди звертатися та як подати заяву

Заяву приймають:

у сервісних центрах Пенсійного фонду України;

через ЦНАП;

в органах соціального захисту за місцем проживання;

онлайн — через портал ПФУ, мобільний додаток Пенсійного фонду чи "Дія".

Тепер достатньо однієї заяви замість двох, як раніше.

Необхідні документи

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код (РНОКПП);

посвідчення учасника бойових дій;

банківські реквізити для виплат;

номери особових рахунків і назви постачальників комунальних послуг.

Додатково можуть знадобитися:

документи на дітей;

довідка ВПО;

договір оренди (якщо житло не у власності).

Читайте також: Пенсійні розрахунки: що очікує українців, які мають лише 18 років трудового стажу

Онлайн-подача

На порталі ПФУ авторизуйтеся КЕП, заповніть форму. Заяви також приймають у додатку ПФУ та на "Дії". Якщо УБД не може подати самостійно, це роблять члени сім’ї за документами, що підтверджують родинні зв’язки.

Розгляд заяви — до 10 робочих днів, відповідь — протягом 3 днів після рішення. Компенсація надходить на банківську картку або через "Укрпошту" для тих, хто без рахунку. Не відкладайте оформлення — пільги діють з місяця звернення. Зверніться якомога швидше, щоб не втрачати компенсацію.

Нагадаємо, ми вже писали, хто не отримає субсидію на холодний період у 2025 році.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!