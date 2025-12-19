Какие льготы имеют участники боевых действий на оплату электроэнергии

В 2025 году участники боевых действий (УБД) в Украине имеют право на частичную или полную компенсацию жилищно-коммунальных услуг – электроэнергии, газа, воды, отопления и содержания дома. Льготы не назначаются автоматически: для их получения нужно самостоятельно подать заявление.

О процедуре, документах и способах подачи рассказывает издание "На пенсии". Компенсация предоставляется на основе Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты". Размер льготы – 50% или 100% в зависимости от категории и состава семьи.

Куда обращаться и как подать заявление

Заявление принимают:

в сервисных центрах Пенсионного фонда;

через ЦНАП;

в органах социальной защиты по месту жительства;

онлайн - через портал ПФУ, мобильное приложение Пенсионного фонда или "Действие".

Теперь достаточно одного заявления вместо двух, как раньше.

Необходимые документы

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код (РНОКПП);

удостоверение участника боевых действий;

банковские реквизиты для выплат;

номера лицевых счетов и наименования поставщиков коммунальных услуг.

Дополнительно могут потребоваться:

документы на детей;

справка ВПЛ;

договор аренды (если жилье не находится в собственности).

Онлайн-подача

На портале ПФУ авторизуйтесь КЭП, заполните форму. Заявления также принимают в приложении ПФУ и "Действия". Если УБД не может подать самостоятельно, это делают члены семьи по документам, подтверждающим родственные связи.

Рассмотрение заявления – до 10 рабочих дней, ответ – в течение 3 дней после решения. Компенсация поступает на банковскую карту или через "Укрпочту" для тех, кто без счета. Не откладывайте оформление – льготы действуют с месяца обращения. Обратитесь побыстрее, чтобы не терять компенсацию.

