Ожидается магнитная буря желтого уровня: прогноз на 10 января

Магнитные бури способны влиять на атмосферное давление, из-за чего часть людей в такие дни жалуется на головные боли, повышенную усталость, раздражительность и общее напряжение. Уровень солнечной активности определяют по планетарному К-индексу, имеющему шкалу от 0 до 9. Значения 5 и выше свидетельствуют о сильной магнитной буре.

В субботу, 10 января, прогнозируется геомагнитная активность с К-индексом 4. Такой показатель соответствует бурям средней интенсивности и обычно переносится легче сильных возмущений. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Следует учитывать, что прогнозы магнитных бурь могут корректироваться, ведь специалисты по солнечной активности обновляют данные каждые три часа. Потому информацию советуют проверять регулярно.

Что такое магнитная буря? Магнитная буря возникает вследствие вспышек и взрывов на Солнце, во время которых в космос выбрасывается большое количество энергии. Поток заряженных частиц — протонов и электронов — движется по разным направлениям, в том числе и в сторону Земли. Достигнув магнитосферы нашей планеты, эти частицы приводят к возмущениям, которые ученые называют магнитными или солнечными бурями.

Для оценки их силы используют К-индекс. Колебания на уровне от 1 до 4 считаются слабыми и часто почти не ощущаются. Показатели от 5 и выше относятся к красному уровню и могут оказывать влияние на самочувствие людей. Во время сильных бурь возможны также сбои в работе систем связи, спутников, радиочастот и навигации. Если К-индекс достигает 7–8, иногда наблюдается полярное сияние.

Воздействие магнитных бурь на организм

Во время геомагнитных возмущений изменяется атмосферное давление, что может вызвать головные боли, сонливость, усталость, тревожность или чувство стресса. Специфического лекарства от магнитных бурь не существует, однако симптомы можно облегчить с помощью привычных средств и правильного режима.

Как поддержать организм в дни магнитных бурь

Специалисты советуют соблюдать четкий режим дня: хорошо высыпаться и питаться сбалансированно. Желательно ограничить острые, соленые и жирные блюда, отказаться от алкоголя и уменьшить потребление кофе. Полезно пить больше воды и травяных чаев.

Прогулки на свежем воздухе и легкая физическая активность помогут улучшить самочувствие, однако следует избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами. Также рекомендуется минимизировать стрессы и конфликтные ситуации.

Людям с хроническими заболеваниями рекомендуют больше отдыхать и держать под рукой необходимые медикаменты. Утром взбодриться может контрастный душ, а вечером расслабиться поможет теплая ванна.

