Имеет ли право военнообязанный выехать за границу без отсрочки и брони

Военнообязанные граждане Украины могут пересекать государственную границу даже при отсутствии оформленной отсрочки от мобилизации или бронирования, однако при наличии специального разрешения. Речь идет, в частности, о письме-подтверждении от Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий. По его словам, за консультацией обратился представитель медиасферы, работающий как физическое лицо-предприниматель. Мужчина ведет YouTube-канал для иностранной аудитории, где регулярно освещает жизнь Украины в условиях войны, и хотел выяснить, имеет ли право уехать за границу без бронирования или отсрочки.

Юрист объяснил, что само отсутствие брони не является основанием для отказа в пересечении границы. Если у военнообязанного есть официальное письмо от Госкомтелерадио, подтверждающее его деятельность, это может служить законным основанием для выезда из страны.

В то же время Владислав Дерий обратил внимание на важный нюанс: наличие такого документа не защищает человека от мобилизации внутри страны. Пока гражданин добирается до пункта пропуска, он остается военнообязанным и при отсутствии законных оснований для отсрочки может быть призван в армию в любом регионе Украины.

