На Украину надвигаются морозы до 20 градусов: готовиться ли к длительным отключениям света

Существенное похолодание с температурой ниже –10 градусов может привести к усилению графиков отключений электроэнергии по меньшей мере на одну дополнительную очередь, даже при отсутствии новых ударов по энергетической инфраструктуре.

По всей территории Украины действуют графики почасовых отключений света и ограничения потребления электроэнергии для промышленности. На ситуацию влияют не только российские ракетные и дроновые атаки на энергетические объекты, но и ухудшение погодных условий. В то же время синоптики предупреждают, что сильнейшие морозы еще впереди. По прогнозу Укргидрометцентра, в ночь на 10–11 января в западных и северных областях, а также в Винницкой и Черкасской температура может опуститься до –14…–20 градусов, местами — до –23. Днем ожидается от -9 до -15 градусов.

О том, насколько такие морозы опасны для энергосистемы, и без того работающей в условиях дефицита мощности из-за обстрелов, рассказал глава Лиги энергетического развития Украины Александр Голиздра.

По его словам, сами по себе низкие температуры не представляют критической угрозы энергосистеме, ведь линии электропередачи, подстанции и другое оборудование рассчитаны на работу в мороз. Однако с похолоданием традиционно растет потребление электроэнергии. К примеру, уже утром 7 января уровень потребления был на 3,3% выше, чем днем ранее.

Эксперт объясняет, что чем холоднее на улице, тем жестче становятся графики отключений. Еще в декабре "Укрэнерго" предупреждало: если температура в течение примерно недели будет держаться ниже –10 градусов, может потребоваться усилить ограничение. По оценкам оператора системы передачи, это означает добавление еще одной очереди к действующим графикам.

Чтобы снизить нагрузку на систему, специалисты призывают потреблять электроэнергию рационально: избегать использования мощных электроприборов в пиковые часы, не включать одновременно много энергоемкой техники сразу после появления света. В то же время, по словам Голидры, ключевым фактором остается ситуация с безопасностью. Новые удары по объектам генерации, передачи или распределения электроэнергии повлияют на энергосистему, чем даже сильные морозы.

"Укрэнерго" также советует по возможности переносить пользование мощными электроприборами на ночное время после 23:00. Накануне исполняющий обязанности главы Государственной инспекции энергетического надзора Анатолий Замулко заявил в эфире телемарафона, что энергетики делают все возможное, чтобы не допустить увеличения продолжительности отключений. Он подчеркнул, что электроснабжение критически важно и для тепловой инфраструктуры, ведь даже при газовом отоплении электроэнергия необходима для работы насосов.

По словам Александра Голидры, городские теплосети относятся к объектам критической инфраструктуры и не подлежат отключениям. Кроме того, большинство из них имеют резервные источники питания, которых достаточно для стабильной работы котельных. Потому сильные морозы не должны повлиять на производство тепла. А риски аварий на теплосетях в холодную погоду зависят от того, насколько качественно конкретные коммунальные предприятия подготовились к отопительному сезону.

