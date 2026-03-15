Точно прослужит долго: какая модель Toyota отличается долговечностью

Выбор подержанного автомобиля – это всегда поиск баланса между ценой, состоянием и будущими затратами на содержание. Toyota Corolla, которая с 1966 года разошлась тиражом более 50 миллионов экземпляров, давно имеет репутацию одного из самых надежных автомобилей в мире. Однако даже у легендарной модели бывают неудачные годы выпуска, когда статистика поломок резко растет.

CarBuzz, RepairPal, JD Power и Car Edge, составили обзор лучших и рискованных поколений Corolla для вторичного рынка в 2026 году. Модель 2020 признана абсолютным лидером по надежности среди всех поколений. Она получила максимальные оценки от RepairPal (4,5/5) и Car Edge (A+), а количество жалоб владельцев – одна из самых низких в истории модели. Единственные замечания касались мелочей: наклеек грузоподъемности или работы фонарей заднего хода. В общем, это один из самых безопасных и долговечных вариантов на вторичном рынке.

Версия 2021 практически не уступает предшественнице. Оценки надежности также высоки (RepairPal 4,5/5, Car Edge A+). Единичные жалобы связаны с клапаном обхода охлаждающей жидкости, но это не влияет на общий ресурс агрегатов. Большинство обращений к сервису относятся к второстепенным элементам.

Модели 2018 замыкают тройку рекомендованных. Они имеют отличные оценки от JD Power (86/100) и RepairPal (4,5/5). Среди зафиксированных проблем – неисправности топливной помпы и повреждение изоляции проводов грызунами. Но в целом техническое состояние большинства экземпляров остается на высоком уровне.

Наиболее проблемным оказался период десятого поколения, особенно 2009 год. Владельцы массово жаловались на чрезмерное потребление моторного масла, преждевременный выход из строя водяной помпы (часто уже на 100 000 км) и серьезные проблемы с трансмиссией после 220 000 км.

Еще хуже ситуация с моделями 2010 года – они установили антирекорд по количеству официальных отзывов (17 случаев). Среди критических дефектов: проблемы с подушками безопасности, педалью газа и переключателем стеклоподъемников, который мог расплавиться и вызвать пожар. Также часто фиксировались серьезные неисправности тормозной системы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !