Эксперты назвали самый надежный автомобиль: это не 'японец'

Надежность остается одним из ключевых факторов, на которые обращают внимание водители при выборе автомобиля. Даже новые модели могут оказаться проблемными, поэтому покупатели часто ориентируются на результаты независимых исследований.

Как сообщает SlashGear, аналитики JD Power определили производителей автомобилей с высоким уровнем надежности. Согласно результатам исследования, в общем рейтинге самых надежных автомобилей 2026 первое место занял бренд Lexus. Это премиальная марка, входящая в состав Toyota Group. В среднем на 100 автомобилей этой марки приходится около 151 зафиксированной проблемы, что является одним из лучших показателей в отрасли.

Впрочем, в категории массового рынка лидером признан другой бренд - Buick. В общем рейтинге надежности он занял второе место, уступив только Lexus. Эта марка принадлежит американской корпорации General Motors.

По данным исследования, на каждые 100 автомобилей Buick в среднем приходится около 160 зафиксированных проблем. Такой результат считается очень хорошим по сравнению со многими другими производителями. К примеру, у бренда Volkswagen, оказавшегося в конце рейтинга, количество проблем превышает 300 на 100 автомобилей.

Эксперты также отмечают, что автомобили Buick производятся на разных предприятиях в мире. Основные производственные мощности бренда расположены в частности в Китай и США, где выпускают большинство моделей для глобального рынка.

