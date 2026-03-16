Експерти назвали найнадійніший автомобіль: це не 'японець'

Надійність залишається одним із ключових факторів, на який звертають увагу водії під час вибору автомобіля. Навіть нові моделі інколи можуть виявитися проблемними, тому покупці часто орієнтуються на результати незалежних досліджень.

Як повідомляє SlashGear, аналітики J.D. Power визначили виробників автомобілів із найвищим рівнем надійності. Згідно з результатами дослідження, у загальному рейтингу найнадійніших автомобілів 2026 року перше місце посів бренд Lexus. Це преміальна марка, що входить до складу Toyota Group. У середньому на 100 автомобілів цієї марки припадає близько 151 зафіксованої проблеми, що є одним із найкращих показників у галузі.

Втім, у категорії масового ринку лідером визнано інший бренд — Buick. У загальному рейтингу надійності він посів друге місце, поступившись лише Lexus. Ця марка належить американській корпорації General Motors.

За даними дослідження, на кожні 100 автомобілів Buick у середньому припадає приблизно 160 зафіксованих проблем. Такий результат вважається дуже хорошим у порівнянні з багатьма іншими виробниками. Для прикладу, у бренду Volkswagen, який опинився в кінці рейтингу, кількість проблем перевищує 300 на 100 автомобілів.

Експерти також зазначають, що автомобілі Buick виробляють на різних підприємствах у світі. Основні виробничі потужності бренду розташовані, зокрема, у Китай та США, де випускають більшість моделей для глобального ринку.

