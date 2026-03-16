Какие льготы на оплату коммуналки имеют украинцы с инвалидностью

Полномасштабная война в Украине существенно влияет на жизнь граждан, в частности, приводит к росту количества людей с инвалидностью. Поэтому все больше украинцев интересуются, предусматривает ли законодательство льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг для таких лиц и при каких условиях их можно получить.

По информации специалистов системы Безвозмездной юридическая помощь, инвалидность, полученная вследствие общего заболевания, сама по себе не дает автоматического права на скидку при оплате жилья и коммунальных услуг. В то же время, органы местного самоуправления могут принимать решение о дополнительной поддержке малообеспеченных жителей за счет средств местных бюджетов.

Чтобы снизить расходы на коммунальные услуги, люди с инвалидностью I, II и III группы могут оформить жилищную субсидию через органы социальной защиты. Такая помощь распространяется на оплату газа, электроэнергии, отопления и водоснабжения и назначается по общим правилам, кроме отдельных случаев тяжелых заболеваний. Вопросы социальных гарантий для таких граждан регулирует закон "Об основах социальной защищенности лиц с инвалидностью в Украине".

Лица с инвалидностью первой группы, если инвалидность связана с общим заболеванием, также не имеют автоматических льгот по оплате коммунальных услуг и могут пользоваться только механизмом субсидии. В то же время, для отдельных категорий граждан предусмотрены значительные льготы. Как сообщают в Министерстве по делам ветеранов Украины, люди с инвалидностью в результате войны I, II и III групп имеют право на 100% скидку на оплату жилья в пределах установленных норм площади, а также полной компенсации расходов на газ, электроэнергию, воду и другие коммунальные услуги в пределах средних норм потребления. Также для них предусмотрена компенсация расходов на топливо, если у жилья нет центрального отопления.

Отдельные льготы предусмотрены и другим категориям. В частности, ликвидаторы аварии на Чернобыльская катастрофа первой категории и члены их семей могут получать 50% скидку на оплату жилья, коммунальных услуг и топлива, а также на проживание в общежитиях. Лица, пострадавшие от нацистских преследований, имеют право на полную, то есть 100-процентную компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги. Такие льготы предоставляются только при наличии соответствующего удостоверения, подтверждающего статус.

Для людей с инвалидностью второй группы закон также не предусматривает отдельных льгот по оплате коммунальных услуг. В то же время они могут иметь преимущественное право на получение жилья, если инвалидность возникла из-за производственной травмы или во время военной службы. Чтобы снизить расходы на коммунальные услуги, эти граждане могут оформить субсидию через органы социальной защиты.

У лиц с инвалидностью третьей группы также нет специальных льгот на оплату коммунальных услуг. Как объясняют в Пенсионный фонд Украины, они могут воспользоваться системой субсидий, помогающей частично компенсировать расходы на жилищно-коммунальные услуги. Подать заявку можно в сервисном центре Пенсионного фонда или через его электронный портал. Для оформления нужно предоставить декларацию о доходах и расходах домохозяйства, документы, удостоверяющие личность, а также справки о доходах. При расчете субсидии учитывают доходы всех членов семьи, фактически проживающих по одному адресу.

