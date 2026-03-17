В Украине подорожали коммунальные услуги: за что придется платить больше

В Украине снова фиксируют ускорение инфляции. В феврале 2026 года годовой уровень роста цен составил 7,6%, тогда как в январе этот показатель составил 7,4%. Одним из ключевых факторов удорожания стали изменения стоимости жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщили в Госстате. Хотя на часть тарифов продолжают действовать ограничения, в целом коммунальные расходы за год — с февраля 2025 по февраль 2026 — выросли на 2,3%. В то же время повышение происходило неравномерно: отдельные услуги подорожали гораздо больше других.

Более всего возросла стоимость управления многоквартирными домами — сразу на 13,8%, что стало наиболее ощутимым для потребителей. Также зафиксировано повышение цен на вывоз бытовых отходов на 3,8% и содержание и ремонт жилья на 3,5% в годовом исчислении.

Если оценивать ситуацию за месяц, то с января по февраль 2026 г. коммунальные услуги подорожали в среднем на 0,3%. Основной вклад снова внесло управление домами, цены на которое только за месяц выросли на 2,3%.

На этом фоне базовые энергоресурсы для населения остаются стабильными. В частности, без изменений сохраняются тарифы на электроэнергию, природный газ, горячую воду, отопление, а также водоснабжение и водоотвод.

Вопрос возможного повышения стоимости электроэнергии пока не рассматривается правительством. Премьер-министр Юлия Свириденко подчеркнула, что в условиях нестабильной энергосистемы повышение тарифов было бы нецелесообразным. По ее словам, увеличивать цену на услугу, которую потребители получают не в полном объеме из-за дефицита электроэнергии, было бы несправедливым решением.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!