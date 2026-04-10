Как покрасить пасхальные яйца в карамельно-коричневый цвет: простой лайфхак

В преддверии Пасхи многие украинцы ищут простые и безопасные способы украсить праздничные яйца. Один из таких вариантов – натуральная покраска с помощью обычного чая, который позволяет получить интересные и необычные оттенки без использования химических красителей.

Именно таким лайфхаком поделились авторы популярного блога в Instagram. В зависимости от вида напитка можно получить разные оттенки: черный чай придает пасхальным яйцам теплый карамельно-коричневый цвет с легким мраморным эффектом, зеленый — нежные оливковые или бежевые тона, а настой гибискуса красит яйца в глубокий темно-серый оттенок.

Как покрасить яйца:

Сначала нужно заварить очень крепкий чай. В готовый настой добавьте столовую ложку уксуса – это поможет закрепить цвет.

Отваренные яйца полностью окуните в чай и оставьте настаиваться по меньшей мере на три часа, а для более насыщенного результата – на ночь.

После окрашивания яйца можно слегка натереть маслом – это придаст им хороший блеск и подчеркнет цвет.

