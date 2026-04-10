Недорогой и надежный: назван лучший кроссовер 2026 года

Компактные кроссоверы уже давно остаются одними из самых популярных автомобилей в мире благодаря своей универсальности и практичности. Сегодня рынок предлагает широкий выбор моделей, среди которых эксперты выделили самые лучшие варианты.

Об этом сообщает Autocar. По оценке специалистов, лучшим компактным SUV 2026 стал Dacia Duster (в Украине представлен как Renault Duster).

Эксперты отмечают, что модель имеет просторный и функциональный салон, узнаваемый "брутальный" дизайн и хорошие возможности езды по бездорожью. Отдельным преимуществом является доступная цена, которая выгодно отличает автомобиль среди конкурентов.

По словам специалистов, этот кроссовер является лидером в своем сегменте по соотношению цены и качества. В Украине новый Renault Duster стоит около 1 млн гривен.

Кроме него эксперты также выделили другие модели. Второе место занял электрический кроссовер Skoda Elroq, а третье – Nissan Qashqai.

ТОП-10 компактных кроссоверов по версии экспертов:

Dacia Duster

Skoda Elroq

Nissan Qashqai

Volvo XC40

Форд Пума

Kia EV3

Hyundai Tucson

Renault 4

Kia Sportage

Range Rover Evoque

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !