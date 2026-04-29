В Украине дорожает популярный напиток: сколько стоит

Молочная продукция в Украине может подорожать на 15–25% в зависимости от категории товаров. Представители отрасли также предупреждают о риске закрытия 10-15% малых и средних молочно-товарных ферм.

В то же время, возможный дефицит сырья не будет означать недостатка готовой продукции на полках магазинов, ведь значительная часть изделий сейчас экспортируется. Об этом сообщили в Ассоциации производителей молока Украины.

Производители отмечают, что отрасль находится под серьезным давлением из-за удорожания энергоносителей, низких закупочных цен, роста себестоимости производства, войны и новых требований Европейского Союза. По предварительным данным Госстата, в марте 2026 года хозяйства всех категорий произвели на 59,7 тысяч тонн меньше молока-сырья, чем за аналогичный период прошлого года. Это падение на 10,7%.

Вместе с тем, промышленные предприятия смогли нарастить объемы производства. В марте 2026 года они получили на 4,9% больше молока, чем в марте 2025 года. В частных домохозяйствах надои сократились на 25,8%.

Среди основных проблем отрасли специалисты называют удешевление закупочных цен и рост издержек. Дополнительное давление повлекли за собой и внешние факторы:

рост цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке, что увеличило расходы на логистику и горючее для агротехники;

ограничение судоходства через Ормузский пролив, что повлияло на стоимость природного газа, необходимого для сушки зерна и производства удобрений.

Поэтому могут подорожать корма, а впоследствии и молочная продукция. Однако в ближайшее время резкого скачка цен не ожидается.

По оценкам представителей рынка, более ощутимый рост стоимости молочных товаров возможен осенью — примерно на 15–25% в зависимости от вида продукции.

Также эксперты допускают дефицит сырого молока, однако это не должно привести к нехватке товаров для украинских потребителей. В настоящее время до 30% сырья перерабатывается в продукцию, которая идет на экспорт. В случае сокращения производства, прежде всего, уменьшатся объемы внешних поставок, тогда как внутренний рынок останется обеспеченным.

