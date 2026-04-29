В Україні дорожчає популярний напій: скільки коштує

Молочна продукція в Україні може подорожчати на 15–25% залежно від категорії товарів. Представники галузі також попереджають про ризик закриття 10–15% малих і середніх молочно-товарних ферм.

Водночас можливий дефіцит сировини не означатиме нестачі готової продукції на полицях магазинів, адже значна частина виробів нині експортується. Про це повідомили у Асоціації виробників молока України.

Виробники зазначають, що галузь перебуває під серйозним тиском через подорожчання енергоносіїв, низькі закупівельні ціни, зростання собівартості виробництва, війну та нові вимоги Європейського Союзу. За попередніми даними Держстату, у березні 2026 року господарства всіх категорій виробили на 59,7 тисячі тонн менше молока-сировини, ніж за аналогічний період минулого року. Це падіння на 10,7%.

Разом із тим промислові підприємства змогли наростити обсяги виробництва. У березні 2026 року вони отримали на 4,9% більше молока, ніж у березні 2025-го. Натомість у приватних домогосподарствах надої скоротилися на 25,8%.

Серед основних проблем галузі фахівці називають здешевлення закупівельних цін і зростання витрат. Додатковий тиск спричинили й зовнішні фактори:

зростання цін на нафту через конфлікт на Близькому Сході, що збільшило витрати на логістику та пальне для агротехніки;

обмеження судноплавства через Ормузьку протоку, що вплинуло на вартість природного газу, необхідного для сушіння зерна та виробництва добрив.

Через це можуть подорожчати корми, а згодом і молочна продукція. Однак найближчим часом різкого стрибка цін не очікується.

За оцінками представників ринку, більш відчутне зростання вартості молочних товарів можливе восени — приблизно на 15–25%, залежно від виду продукції.

Також експерти допускають дефіцит сирого молока, однак це не повинно призвести до нестачі товарів для українських споживачів. Нині до 30% сировини переробляється на продукцію, яка йде на експорт. У разі скорочення виробництва насамперед зменшаться обсяги зовнішніх поставок, тоді як внутрішній ринок залишиться забезпеченим.

