Дроны снова атаковали российское Туапсе: горит НПЗ, в аэропортах ввели ограничения (фото)

В ночь на 28 апреля беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском Туапсе Краснодарского края. В городе раздавались взрывы, работала противовоздушная оборона, а после атаки возник пожар.

Об этом сообщают российские Telegram-каналы Shot, Astra и оперативный штаб Краснодарского края. По данным местных пабликов, жители города слышали более десяти громких взрывов в течение двух часов.

Очевидцы утверждают, что беспилотники якобы заходили на цель со стороны моря и летели на низкой высоте.

По предварительной информации, целями атаки стали морской терминал и Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. Впоследствии канал Astra, проанализировав видео очевидцев, заявил, что пожар произошел именно на территории НПЗ.

Предварительно повреждение мог получить резервуарный парк вблизи установки ЭЛОУ-АВТ-12. Утром оперативный штаб Краснодарского края подтвердил атаку беспилотников на предприятие.

По официальной версии, пожар возник якобы из-за падения обломков дронов. Российские власти заявили, что пострадавших нет, однако детали по масштабам повреждений не уточнили.

Накануне в регионе была объявлена дроновая опасность. Поэтому временные ограничения на прием и отправку рейсов ввели в аэропортах Краснодара, Геленджика и Сочи. По данным оперштаба, к тушению пожара привлекли 122 работника МЧС РФ и 39 единиц техники.

