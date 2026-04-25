Не хватает стажа до пенсии: что делать

Украинцы, временно проживающие за границей, могут самостоятельно формировать свой страховой стаж для будущей пенсии. Такая возможность предусмотрена законодательством и реализуется посредством добровольного участия в системе пенсионного страхования.

В Пенсионном фонде объясняют, что платить взносы можно вне зависимости от страны пребывания — как в Украине, так и за ее пределами. Это особенно актуально для выехавших после начала полномасштабной войны и временно не работающих официально в украинской системе.

Как оформить добровольные взносы

Чтобы начать формировать страховой стаж самостоятельно, необходимо заключить договор с Пенсионным фондом Украины. Сделать это можно онлайн через веб-портал электронных услуг.

После оформления договора гражданин получает возможность:

платить взносы за себя;

или производить платежи в пользу другого лица.

Важно, что физическое присутствие в Украине не нужно — вся процедура доступна дистанционно.

Как работает "докупка" стажа

Добровольные взносы позволяют зачислять стаж только в будущие периоды. То есть "добавить" пропущенные годы задним числом невозможно.

В страховой стаж относится тот месяц, в котором средства фактически поступили на счет Пенсионного фонда.

Также:

регулярность платежей не является обязательной;

Размер вкладов человек определяет самостоятельно, в зависимости от своих возможностей.

Сколько нужно платить

Чтобы один месяц был зачислен в страховой стаж, взнос должен быть не меньше минимального страхового платежа — 22% от минимальной заработной платы.

В настоящее время это составляет 1 902,34 грн в месяц (22% от 8 647 грн).

Если сумма меньше, полный месяц страхового стажа не засчитывается.

