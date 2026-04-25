Не вистачає стажу до пенсії: що робити

Українці, які тимчасово проживають за кордоном, можуть самостійно формувати свій страховий стаж для майбутньої пенсії. Така можливість передбачена законодавством і реалізується через добровільну участь у системі пенсійного страхування.

У Пенсійному фонді пояснюють, що сплачувати внески можна незалежно від країни перебування — як в Україні, так і за її межами. Це особливо актуально для тих, хто виїхав після початку повномасштабної війни та тимчасово не працює офіційно в українській системі.

Як оформити добровільні внески

Щоб почати формувати страховий стаж самостійно, необхідно укласти договір із Пенсійним фондом України. Зробити це можна онлайн через вебпортал електронних послуг.

Після оформлення договору громадянин отримує можливість:

сплачувати внески за себе;

або робити платежі на користь іншої особи.

Важливо, що фізична присутність в Україні не потрібна — вся процедура доступна дистанційно.

Як працює "докупівля" стажу

Добровільні внески дозволяють зараховувати стаж лише за майбутні періоди. Тобто "додати" пропущені роки заднім числом неможливо.

До страхового стажу зараховується той місяць, у якому кошти фактично надійшли на рахунок Пенсійного фонду.

Також:

регулярність платежів не є обов’язковою;

розмір внесків людина визначає самостійно, залежно від своїх можливостей.

Скільки потрібно сплачувати

Щоб один місяць був зарахований до страхового стажу, внесок має бути не меншим за мінімальний страховий платіж — 22% від мінімальної заробітної плати.

Наразі це становить 1 902,34 грн на місяць (22% від 8 647 грн).

Якщо сума менша, повний місяць страхового стажу не зараховується.

