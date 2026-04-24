В Украине подорожал популярный овощ: сколько стоит

В Украине уже третью неделю подряд растут цены на морковь. Одной из главных причин удорожания стало сокращение предложения качественной продукции, из-за чего производители стали пересматривать стоимость товара.

Об этом сообщают Новости.LIVE со ссылкой на аналитиков EastFruit. На 18 апреля килограмм моркови в Украине продавался по цене от 7 до 14 гривен. В среднем это на 13% дороже, чем в конце предыдущей рабочей недели.

Эксперты отмечают, что приобрести крупные партии корнеплодов среднего и высокого качества становится все сложнее.

Несмотря на нынешний рост, цены на морковь все еще остаются примерно на 65% ниже, чем в этот период прошлого года. В то же время большинство участников рынка прогнозирует дальнейшее удорожание.

Сколько стоит морковь в супермаркетах

По данным портала "Минфин", по состоянию на 19 апреля цены в торговых сетях были такими:

Metro - 10,80 грн/кг;

Auchan - 10,90 грн/кг;

Megamarket - 19 грн/кг.

Что еще происходит на овощном рынке

Напомним, параллельно в Украине снизились цены на тепличные огурцы. В настоящее время их продают до 145 гривен за килограмм.

Кроме того, на рынке выросло предложение импортных огурцов из Польши. Часть ранее закупленной продукции поставщики реализуют по цене около 70 гривен за килограмм.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!