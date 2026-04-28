В Индонезии столкнулись поезда: погибли четыре человека, 38 - ранены (фото)

В понедельник недалеко от столицы Индонезии Джакарты произошла масштабная железнодорожная авария — столкнулись два пассажирских поезда. По официальным данным, по меньшей мере 14 человек погибли, еще 84 получили травмы.

Об этом сообщают Associated Press и Reuters со ссылкой на местные власти и государственного оператора железной дороги. Согласно информации государственной компании PT Kereta Api Indonesia, междугородний поезд Argo Bromo Anggrek врезался в стоявший на станции Bekasi Timur хвостовой вагон пригородного поезда.

Поврежденный вагон был предназначен исключительно для женщин - такая практика в Индонезии используется для предотвращения притязаний в общественном транспорте.

Спасатели работали на месте трагедии, пытаясь добраться до нескольких пассажиров, которые оказались заблокированы в сильно поврежденном вагоне.

В то же время, всех 240 пассажиров междугороднего поезда удалось эвакуировать.

По данным железнодорожной компании, по меньшей мере, 38 человек были госпитализированы сразу после аварии. Впоследствии количество пострадавших возросло до 84 человек.

Полиция приступила к расследованию причин столкновения. Начальник полиции Джакарты Асеп Эдди Сухери заявил, что следователи устанавливают все обстоятельства инцидента.

Государственный перевозчик также извинился перед пассажирами за трагедию. Иностранные СМИ отмечают, что из-за устаревшей инфраструктуры железнодорожные катастрофы в Индонезии не являются редкостью.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!