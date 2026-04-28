В Індонезії зіштовхнулись потяги: загинуло четверо людей, 38 - поранено (фото)

У понеділок неподалік столиці Індонезії Джакарти сталася масштабна залізнична аварія — зіткнулися два пасажирські потяги. За офіційними даними, щонайменше 14 людей загинули, ще 84 отримали травми.

Про це повідомляють Associated Press та Reuters із посиланням на місцеву владу й державного оператора залізниці. Згідно з інформацією державної компанії PT Kereta Api Indonesia, міжміський поїзд Argo Bromo Anggrek врізався у хвостовий вагон приміського потяга, який стояв на станції Bekasi Timur.

Пошкоджений вагон був призначений виключно для жінок — така практика в Індонезії використовується для запобігання домаганням у громадському транспорті.

Рятувальники працювали на місці трагедії, намагаючись дістатися до кількох пасажирів, які опинилися заблокованими у сильно пошкодженому вагоні.

Водночас усіх 240 пасажирів міжміського поїзда вдалося евакуювати.

За даними залізничної компанії, щонайменше 38 людей були госпіталізовані одразу після аварії. Згодом кількість постраждалих зросла до 84 осіб.

Поліція розпочала розслідування причин зіткнення. Начальник поліції Джакарти Асеп Еді Сухері заявив, що слідчі встановлюють усі обставини інциденту.

Державний перевізник також перепросив пасажирів за трагедію. Іноземні ЗМІ зазначають, що через застарілу інфраструктуру залізничні катастрофи в Індонезії не є рідкістю.

