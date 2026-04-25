У яких випадках штраф після розшуку ТЦК автоматично анулюється

В Україні дедалі більше громадян стикаються з питаннями щодо оголошення в розшук територіальними центрами комплектування (ТЦК) та можливих штрафів. Важливий нюанс полягає в тому, що зняття з розшуку не завжди означає автоматичне скасування фінансової відповідальності — усе залежить від конкретної правової ситуації.

Про це повідомляють юристи на порталі "Юристи.UA". Фахівці пояснюють: якщо особу знято з розшуку, але при цьому не було винесено постанову про адміністративне правопорушення, штраф фактично не застосовується. У такому випадку відсутні юридичні підстави для притягнення до відповідальності.

Водночас юристи наголошують, що розшук і штраф — це різні правові механізми. Розшук означає, що особу намагалися встановити через порушення правил військового обліку або мобілізаційного законодавства. Штраф же є окремим видом адміністративного стягнення і накладається лише за наявності відповідної постанови.

При цьому можливі ситуації, коли штраф залишається чинним навіть після зняття з розшуку — якщо рішення про його накладення було ухвалене раніше.

Окремо юристи звертають увагу на питання проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Якщо громадянин має оформлене бронювання або відстрочку від мобілізації, проходження ВЛК зазвичай не є обов’язковим.

Винятки можливі у випадках, коли особу раніше визнано обмежено придатною або якщо вона сама ініціює проходження медичного огляду.

